Rund um den Zyklus: Periodenshop "Rotmarie" hat in Wien eröffnet

Berlin hat bereits zwei Periodenshops und Wien nun auch: Nach der kürzlichen Eröffnung von "All about Period" in Neubau gibt es ab sofort auch den Zyklusladen "Rotmarie" in der Seisgasse 3 auf der Wieden. Das Geschäft ist ein Shop-im-Shop, den sich "Rotmarie"-Gründerin Angelika Burgsteiner mit einem Slow Fashion-Label teilt.

Dass es dieses Angebot braucht, hat Burgsteiner bei der "Googelei" nach einen Shop für Periodenprodukte erkannt - und nichts fand. Bei ihr können sich Kundinnen nun mit Periodenunterwäsche, Baumwoll-Binden, Menstruationstassen und -scheiben vertraut machen.