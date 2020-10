Graffiti-Guerilla von "Team Rumelhart" in Mariahilf

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an mehreren Stellen im 6. Bezirk am Boden der Name von Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) gesprayt. Das Graffito zeigt ein großes rotes M, "Team Rumelhart" und einen angekreuzten Kreis.

Im gesamten Bezirk verteilt

Auf Gehsteigen im ganzen Bezirk sind die Bemalungen zu finden - etwa in der Corneliusgasse, bei der Joanelligasse, vor der Filgraderstiege, an der Bushaltestelle beim Haus des Meeres oder der Bienengasse. "In der Früh war es plötzlich hier, aber mich stört es nicht", sagt ein Anrainer in der Joanelligasse.