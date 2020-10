Vollpension im Netz: Warum Omas nun Online-Backkurse geben

Während des Lockdowns war das Backen plötzlich in. Vom Gugelhupf bis zum Brot wurde geknetet und gemixt, was das Zeug hält. Auf diesen Trend hofft nun auch die Vollpension in Wien. Denn mit dem Café in der Schleifmühlgasse im 4. Bezirk alleine kommen die Gründer und die beschäftigten Omas und Opas kaum über die Krise.

Also gehen sie online. Mit der "Vollpension Backademie" will man der Pandemie trotzen. Was das heißt? Über eine Online-Plattform geben die Omas und Opas künftig Backkurse sowie Insider-Tipps zum Backen. Zubehör kann man ebenfalls kaufen.

Geheimtipps von der Oma

Die frischgebackenen Online-Coaches warten ab sofort auf digitale Unterstützung. Wer backen lernen will, hat mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es die "OMAsterclass". Das sind Oma-On-Demand-Video-Backkurse, bei denen mehrere Rezepte zu spezifischen Themen geboten werden.