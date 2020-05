Goldmedaillenregen für Wien: Die Krux mit den Rankings

Rund 65 Prozent aller öffentlichen Flächen in der Stadt würden von Autos in Anspruch genommen. „Es gibt Handlungsbedarf“, ist er überzeugt. „Man müsste in den dicht besiedelten Gebieten mehr tun, also mehr Freiraum schaffen.“

Willkürliche Kriterien

Zudem werden Kriterien willkürlich ausgewählt. „Was überhaupt keine Rolle gespielt hat, sind etwa Straßenbäume“, meint Landschaftsarchitektin Lička. Die seien aber für das Stadtklima und eine echte „ Green City“ wesentlich. Hier überholen Städte wie Kopenhagen, München und Rotterdam Wien um Längen.

Auch in Sachen Fußgängerfreundlichkeit und Radverkehr gibt es laut Experten noch Luft nach oben. Letzterer liegt in Wien nur bei 7 Prozent, in Kopenhagen etwa bei 29 Prozent. „Der Radverkehr kommt in dem Ranking aber gar nicht vor.“