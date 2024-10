Autofahrer brauchen am kommenden Wochenende viel Geduld: Der ARBÖ weist darauf hin, dass die Herbstferien in allen österreichischen sowie in sechs deutschen Bundesländern enden.

Hinzu kommen Allerheiligen und Allerseelen sowie das Konzert von Gigi D'Agostino in der Wiener Stadthalle.

Ende der Herbstferien bringt Staus Am Wochenende gehen die Herbstferien nicht nur in allen österreichischen, sondern auch in zehn deutschen Bundesländern, unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Niedersachsen zu Ende. Der Rückreiseverkehr allein für rund 6,2 Millionen Schulbesuchende aus Deutschland bedeutet laut ARBÖ Stau am Wochenende. Die Verkehrsexperten erwarten die erste Reisewelle auf den Transitrouten, die vor allem am Samstag und teilweise schon Freitagnachmittag sowie am Sonntag laufen wird. Am stärksten betroffen sein werden hier : die Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und den Baustellenbereichen bei Innsbruck und Nösslach

die Fernpassstraße (B179), abschnittweise im gesamten Verlauf, mit möglicher Blockabfertigung vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

und die Tauernautobahn (A10), vor dem Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen.

Die zweite Reisewelle wird speziell ab dem Sonntagnachmittag in Richtung Großstädte rollen. Bis in den Abend hinein wird vermutlich auch auf folgenden Strecken einiges an Geduld gefragt sein: Mühlkreisautobahn (A7), im Stadtgebiet von Linz

Pyhrnautobahn (A9), rund um Graz

Südautobahn (A2), im Großraum Graz und Richtung Wien, ab dem Knoten Guntramsdorf

Südosttangente (A23), im gesamten Verlauf

Westautobahn (A1), rund um Salzburg, im Großraum Linz und in Richtung Wien ab St. Pölten

Graz: Kärntner Straße, im Baustellenbereich, Liebenauer Tangente, jeweils stadteinwärts

Linz: Salzburger Straße, Umfahrung Ebelsberg, Unionstraße, ebenfalls stadteinwärts

Wien: Altmannsdorfer Straße, Triester Straße, Westeinfahrt, jeweils stadteinwärts

Allerheiligen und Allerseelen: Andrang auf Friedhöfen Viele besuchen an Allerheiligen und Allerseelen nicht nur die Gräber von Bekannten, Freunden und Verwandten, sondern schmücken diese auch mit Blumen, Gestecken oder Kränzen. Für alle, die motorisiert zu den Friedhöfen reisen: Sowohl am Freitag als auch Samstag werden keine Parkscheine benötigt. Die generellen Kurzparkzonen gelten weder am Feiertag (01.11.2024) und auch nicht am Samstag (02.11.2024). "Lokale Kurzparkzonen können aber gelten, diese sind jedoch ausgeschildert. Auch Halte- und Parkverbote sind weder am Feiertag noch am Wochenende aufgehoben“, warnen die ARBÖ-Verkehrsexperten. In Wien ist das Einfahren in die Friedhöfe zu Allerheiligen nicht erlaubt. Am Zentralfriedhof gibt es wie jedes Jahr Ausnahmen für Behinderte. Der ARBÖ rät, so weit wie möglich zumindest in der Bundeshauptstadt und den Landeshauptstädten mit den Öffis, die verstärkt geführt werden, anzureisen.

Gigi D'Agostino in der Wiener Stadthalle: Staus im Westen Luigino Celestino Di Agostino, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Gigi D'Agostino, gastiert am Samstag ab 18 Uhr in der Halle D der Wiener Stadthalle. Tausende Besuchende werden für das Konzert erwartet. Viele Fans werden für die An- und Abreise das Auto nutzen. Daher werden laut Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten+ Staus und längere Verzögerungen besonders am Neubaugürtel, an der Hütteldorfer Straße sowie den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Fahrzeuglenker müssen sich nicht um die generelle Kurzparkzone, die Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt, sorgen. Sie sollten dennoch Halte- und Parkverbote sowie Anwohnerparkplätze meiden. Als Stellplatzalternativen gelten die Märzparkgarage und Stadthallengarage. Wer das Auto lieber stehen lassen will: Die An- und Abreise ist auch mit der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A möglich.