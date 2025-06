Der Integrationsfonds ist eine der ersten Anlaufstellen für alle jene, die in Österreich einen positiven Asylbescheid bekommen (s. u.): Hier gibt es die verpflichtenden Werte- und Orientierungskurse . Weniger bekannt ist, dass der ÖIF in Wien-Landstraße auch ein Frauenzentrum betreibt: Hier erhalten Frauen Beratung zu Themen wie Ehe, Erziehung, Gewalt, Obsorge und Gesundheit – in Workshops oder Einzelgesprächen.

Ähnliches erlebte Ward, die vor zehn Jahren aus Syrien nach Wien kam: Ihr Mann heiratete eine zweite Frau, demütigte und schlug Ward. Bis die Gewalt derart ausartete, dass sie die Polizei rief und in ein Frauenhaus flüchtete. Auch die 32-jährige Ward schaffte es mit ihren Beraterinnen des ÖIF, sich ein neues Leben aufzubauen.

Sie durfte die Wohnung nicht verlassen, wurde geschlagen, bekam kein Geld. Nicht einmal für das Essen der gemeinsamen Kinder. Dann eskalierte die Situation: Der Ehemann drohte, sie umzubringen und mit den Kindern zurück in den Irak zu gehen. „Das war zu viel. Ich habe behauptet, dass ich einen Termin beim Kinderarzt habe, und bin mit den Mädchen aus dem Haus“, erzählt Nour. Stattdessen ging die 34-Jährige ins Frauenzentrum des Integrationsfonds (ÖIF). Weinend und zitternd vor Angst bat sie um Hilfe.

Dieses Angebot ist freiwillig. „Aber der Vorteil ist: Da es ja auch verpflichtende Angebote des ÖIF gibt, trauen sich die Männer meist nicht, ihren Frauen zu verbieten, herzukommen, wenn sie sagen, sie haben einen Termin bei uns“, erklärt Sonia Koul, die Leiterin des ÖIF-Frauenzentrums.

Oft sei Gewalt Thema in den Beratungen, beschreibt Juristin Anja Gierlinger. „Viele Frauen werden zudem unter Druck gesetzt und haben Angst, bei einer Scheidung die Kinder zu verlieren.“ Hier sei es wichtig, die Frauen über ihre Rechte aufzuklären und während des schwierigen Prozesses zu begleiten.

Zwei Frauen erzählen, wie sie die Gewalt erlebten

So war es auch bei Nour und Ward – um ihre Identität zu schützen, wurden die Namen geändert. Nour, die aus dem Irak stammt, trägt ein rosafarbenes, geblümtes Sommerkleid, ihr gelocktes Haar ist zu mehreren Zöpfen zusammengebunden. Ward aus Syrien trägt ein beige-schwarzes Kopftuch und roten Nagellack. Es sind zwei Frauen, deren Erlebnisse exemplarisch für die so vieler Frauen stehen, die Gewalt in der Beziehung erleben.

Nicht nur körperlich, auch in Form von Kontrolle: Was sie tun, was sie anziehen, mit wem sie Kontakt haben.