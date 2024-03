Wie man Migrantinnen, die abgeschottet leben, aus der Isolation holen kann

Aber was erleben Menschen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit Integration befassen – abseits von Polemik und Stimmenfang?

Scholten war viele Jahre als Kardiologin in ihrer Praxis in Wien-Favoriten tätig, also in einem Bezirk mit hohem Migrantenanteil. „Dort habe ich bemerkt, dass ich an die Frauen nicht herankomme. Die Söhne und Väter haben über die Töchter und Mütter geredet. Ich wollte aber direkt mit den Frauen reden – nicht über sie“, erzählt sie.

"Von oben verordnet funktioniert Integration nicht"

Daher begann sie, Türkisch zu lernen. Den Menschen mit Offenheit und Interesse zu begegnen, habe viel bewirkt: „Dadurch ist auch auf der anderen Seite eine Öffnung passiert.“ Das ihrer Erfahrung nach Wichtigste sei daher: reden, reden, reden.

Dazu müsse man freilich nicht gleich Türkisch lernen – es gehe schlicht um respektvolles Aufeinander-Zugehen. „Denn von oben verordnet funktioniert Integration nicht“, sagt Scholten.

Aber als Akademikerin und „große, weiße Frau“, sagt die Ärztin, „war mir klar, dass ich der Inbegriff der westlichen Kultur bin. Und dass ich gerade von den zugewanderten Männern als Bedrohung wahrgenommen werden könnte“.

Firdes Acar musste sich ihre Freiheiten erst erkämpfen

Hier kommen daher Mitarbeiterinnen wie Firdes Acar ins Spiel: Als Acar nach Wien kam, war sie erst 14, schwanger, und sie sprach kein Deutsch. Sie musste mit neun Menschen in einer Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung leben und litt unter ihrer Schwiegermutter, die für sie nur einen Job als Putzkraft vorgesehen hatte. Doch Acar setzte sich durch, lernte Deutsch und arbeitete lange in einem Seniorenheim.