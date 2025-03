Debatte um Familiennachzug: Warum Frauen so wichtig für die Integration sind

Der KURIER bat die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger , die Studie einzuordnen. Diese sei einwandfrei, die Ergebnisse aber „wesentlich differenzierter, als die politische Kommunikation darüber“, so die Expertin. Dass Menschen, die über den Familiennachzug kommen, eine „längere Integrationsreise“ haben, sei bekannt: „Es dauert fünf Jahre oder auch etwas länger, bis sich die Performance an die der anderen Asylwerber anpasst“, erklärt Kohlenberger.

Was man stattdessen tun könnte?

Etwa eigene Module oder Kurse für die Neuangekommenen anbieten. „Und vor allem verstärkt bei den Frauen ansetzen – denn sie sind der Motor der Integration“, betont Kohlenberger.

Die Integration von Frauen ist entscheidend

Denn in der Zeit der Gastarbeiter-Rekrutierung habe man Frauen „als Anhängsel“ der Männer betrachtet. Die Folge: quasi eine Generation an Frauen, die die Sprache kaum lernte und die als erfolgreiche Vorbilder für die Kinder und Enkel fehlte. „Ein Fehler, den wir nicht wiederholen sollten“, so die Expertin. Denn es seien die Frauen, die für das Ankommen der Familie zuständig seien und die Gelerntes weitergeben: „So fördert man die Integration der ganzen Familie.“