Dass nicht nur der Islamismus, sondern auch gewaltbereiter Rechtsextremismus eine Bedrohung für das Staatsgefüge darstellt und beide Ideologien gleichermaßen auf Jugendliche anziehend wirken können, zeigt eine Strafsache, die am kommenden Montag am Wiener Landesgericht verhandelt wird.

Ein 20-Jähriger muss sich vor Geschworenen verantworten, weil er als mutmaßliches Mitglied einer internationalen Neonazi-Gruppe in geheimen Internet-Foren Anschlagspläne erörtert haben soll.

Beweise, dass sich ein solches im Planungsstadium befunden und sich die terroristischen Absichten des Angeklagten konkretisiert hätten, ließen sich im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen offenbar nicht manifestieren. Wie sich der 20-Jährige in seiner Verhandlung verantworten wird, bleibt abzuwarten. Sein Verteidiger Peter Kraus wollte auf APA-Anfrage unter Verweis auf seine Verschwiegenheitspflicht keine Stellungnahme abgeben.

Die Staatsanwaltschaft Wien wirft ihm nun nationalsozialistische Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz, kriminelle Vereinigung, Verhetzung und Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen vor. Allfällige Tathandlungen in Richtung eines Attentats sind nicht inkriminiert.

Im Rahmen eines Maturaprojekts entwickelten und produzierten er und drei Mitschüler als angehende Medientechniker eine mehrteilige SciFi-Serie, die sogar vom Privatsender Okto ausgestrahlt wurde. Auf dem Youtube-Kanal der Schule ist die Serie, in der drei Protagonisten mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen, um ein Mysterium zu enthüllen und dabei versehentlich im Jahr 2020 landen, nach wie vor abrufbar.

Fest steht jedenfalls, dass die Schulleitung der HTL, an der der Bursch 2021 maturierte, keine Ahnung von dessen rechtsextremen Umtrieben und Gewaltfantasien hatte, wie der Direktor vor wenigen Wochen der APA versichert hatte. Der Jugendliche galt zwar als verschlossen, war aber eine Art Musterschüler.

Die heimischen Verfassungsschützer waren genau in diesem Jahr auf den damals 17-Jährigen aufmerksam geworden, der sich unter dem Usernamen "vOOrm" der "Feuerkrieg Division" angeschlossen und sich für die gewaltaffine "White Supremacy"-Bewegung engagiert haben dürfte.

Die Ausforschung des Angeklagten gestaltete sich schwierig, da er aufgrund seiner Ausbildung seine elektronischen Spuren gekonnt durch Verschlüsselung zu verschleiern vermochte. Zunächst wurde irrtümlich davon ausgegangen, bei "vOOrm" handle es sich um einen User in Deutschland. "vOOrm" nutzte für sein Kommunikationsverhalten - er betrieb auch einen eigenen Telegram-Kanal namens "vOOrm's bunkerhole" mit etwa 265 Teilnehmern - CG-NAT-IP-Adressen, die keine Informationen über die Nutzerin oder den Nutzer beziehungsweise den tatsächlichen Aufenthaltsort eines Endgerätes geben.

Der Angeklagte gab in anderen sozialen Netzwerken seine Identität nicht preis und postete nichts unter seinem Klarnamen. Auf die Spur des "Feuerkriegers" kam die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) erst nach umfassenden Ermittlungen, dank internationaler Kooperationen und durch detaillierte Analysen von Chatinhalten. Eine Rolle dürfte dabei auch gespielt haben, dass er sich mit seinem Handy selten, aber doch ins WLAN seiner Schule eingeloggt hatte.

Die von der Anklage umfassten Chats machen das Gewaltpotenzial des jungen Mannes deutlich

"Soll ich mit den dreckigen Muslimen beten oder mich unter die Juden mischen, wenn sie eines ihrer Treffen abhalten, und ihm eine explosive Wendung geben?", fragte er einen seiner Gesprächspartner. An einer anderen Stelle riet er: "Oder du mixt einfach Bleiche mit Ammoniak in einer Flasche, schüttelst es ein bisschen und wirfst es in eine Gruppe von Juden." Bei der Mischung wird tödliches Chlorgas freigesetzt.