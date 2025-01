12-Jährige missbraucht: Gerichtspräsident verteidigt Freispruch

Ein in der Vorwoche am Wiener Landesgericht erfolgter Freispruch in einem Prozess um eine mutmaßlich missbrauchte 12-Jährige hat für bisher selten da gewesene Reaktionen gesorgt. In einigen Boulevardmedien und vor allem in den sozialen Medien war die Empörung groß, die vorsitzende Richterin erntete einen Shitstorm. Für Friedrich Forsthuber , den Präsidenten des Landesgerichts, wurden dabei in "mehrfacher Hinsicht rote Linien überschritten".

Gerichtspräsident Forsthuber empfindet die Angriffe als "sehr beunruhigend"

"Als Präsident des Landesgerichts für Strafsachen weise ich die in den letzten Tagen vor allem in den sozialen Medien erfolgten emotionalen Angriffe gegenüber der Vorsitzenden des Schöffengerichts und der unabhängigen Rechtsprechung in aller Deutlichkeit zurück", sagte Forsthuber am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Die Angriffe hätten die Schranken einer zulässigen Kritik an der Rechtsprechung bei Weitem überschritten, "was sehr beunruhigend ist. Dadurch wird ein Druck aufgebaut, der die Justiz und die unabhängige Rechtsprechung in Gefahr bringt", zeigte sich Forsthuber besorgt.