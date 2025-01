Ein Nein bleibt ein Nein!

Auch ohne ausdrückliches Nein ist eine sexuelle Handlung zu unterlassen, wenn dem Täter erkennbar war, dass diese unerwünscht ist. Die Ablehnung muss nicht nur nicht in Worte gefasst werden, sondern kann auch nonverbal, etwa durch Wegdrehen oder Teilnahmslosigkeit, ausgedrückt werden. Laut der jüngsten Urteilsbegründung in einem Vergewaltigungsprozess scheint es aber so, als sollten diese Grundsätze nun gerade für eine zum Tatzeitpunkt erst 12-Jährige nicht gelten. Das Mädchen wurde Medienberichten zufolge von mehreren Jugendlichen vergewaltigt bzw. sexuell missbraucht. In dem jetzt im Jänner abgeurteilten Fall gab es erneut einen Freispruch. Ein jetzt 17-Jähriger soll das Mädchen in einem Parkhaus zum Oralsex „gebracht“ haben. Der Bursche, so die Staatsanwältin, habe auf das Mädchen eingeredet, mit ihm Sex zu haben und am Kopf erfasst. Insofern sei „das Gewaltelement erfüllt“.