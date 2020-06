Gerangel mit Kasachstan um Leiche von Rakhat Aliyev

Noch ist es nicht amtlich, ob sich der unter Mordverdacht gestandene kasachische Ex-Botschafter Rakhat Aliyev in seiner Zelle freiwillig erhängt hat oder womöglich in den Tod getrieben wurde. Doch schon jetzt gibt es ein Gerangel um seine Leiche.

Während die Anwälte des 52-Jährigen, Manfred und Klaus Ainedter, wegen des Anscheins der Befangenheit des Gerichtsmediziners eine zweite Obduktion fordern, sollen die Söhne Aliyevs aus erster Ehe versuchen, den toten Vater nach Kasachstan überstellen zu lassen. Ob im eigenen Interesse, damit Aliyev in der Heimat beerdigt werden kann, oder ob das Regime dahintersteht, ist unklar.

Der ehemalige Vizeaußenminister und Schwiegersohn des Staatschefs Nursultan Nasarbajew war nach der Scheidung von dessen Tochter in Ungnade gefallen. Aus Geheimdienstquellen ergibt sich, dass man Aliyev gejagt hatte und tot oder lebendig nach Kasachstan hatte zurückholen wollen.

Die letzten Stunden des Rakhat Aliyev

Die kasachische Botschaft, der im Fall Aliyev eine aufklärungswürdige Rolle zukommt, hat Österreich schriftlich ihre Mitwirkung an den Ermittlungen um Aliyevs Selbstmord angeboten. Die kasachischen Behörden bestehen „auf ausführliche und objektive Untersuchung der Todesursache.“ Dazu erklärte man sich gegenüber den Behörden und Aliyevs Anwälten bereit, „alle in solchen Fällen notwendigen konsularischen Handlungen durchzuführen und im ständigen Kontakt zu bleiben.“ Bisher hätte sich aber, so ließ Kasachstan noch wissen, Aliyevs Witwe nicht um Hilfe an die Botschaft gewendet.