Zweite Obduktion im Fall Aliyev gefordert

In einem Bericht des Justizministeriums vom 3. Juli 2007 heißt es: "Ehemaliger Ministerpräsident K. betont, Aliyev wäre in Putsch verwickelt gewesen, und würde im Falle einer Auslieferung ‚liquidiert‘. " In der Folge kam es zu einer Reihe von Entführungsversuchen gegen die Gefolgsleute Aliyevs. Als Täter wurden kasachische Diplomaten ausgeforscht, konnten jedoch wegen ihrer Diplomatenpässe nicht verhaftet werden. So heißt es lapidar: "Vollstreckung des EU-Haftbefehles der Staatsanwaltschaft Wien gegen A. N. nicht möglich, weil diplomatischer Status (Botschaftsrat)." Das Botschaftspersonal wurde inzwischen ausgetauscht.

Was aber den Anwälten Aliyevs besondere Sorge bereitet, ist die illegale Agententätigkeit einiger österreichischer Polizisten für den KNB. Die beschrieb BVT-Chef Peter Gridling vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss so: "Was für uns schon immer erschreckend war, war in dem Gesamtkomplex die Zahl der Polizisten, die in diesen Ermittlungen aufgetaucht sind. Das war für uns sicher etwas, das wir in dieser Form nicht erwartet hätten. Und wir haben da auch, glaube ich, fünf Polizisten insgesamt zur Anzeige gebracht."