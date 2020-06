Nervenprobe auf der Tangente

Praterbrücke

Kurz erklärt der Techniker die Herausforderungen der Generalsanierung der in den 70er-Jahren errichtetenTangente. Wenige Minuten später stand das KURIER-Team 30 Meter höher, inmitten der morgendlichen Verkehrshölle auf der. Exakt dort wo in den kommenden Jahren Bauarbeiter bei so gut wie jeder Witterung die meist befahrene AutobahnbrückeÖsterreichs auf Vordermann bringen müssen.

Von Gestank und Lärm der im Schritttempo vorbeirollenden Autos umzingelt, werden die Gefahren erst offensichtlich. Denn den Arbeitern und ihren Maschinen bleiben vier Meter Breite, um die erste Fahrbahn zu sanieren. Nur hüfthohe Betonwände schützen sie. Ist eine Spur fertig gestellt, wandert der Vier-Meter-Streifen weiter in die Fahrbahn hinein, die sanierte Spur wird für den Verkehr wieder freigegeben. "Durch die Fahrbahnverengungen bleiben alle Spuren trotz laufender Arbeiten für den Verkehr offen. Wir starten mit der Tangenten-Sanierung in Fahrtrichtung Süden", erklärt Fliegenschnee.