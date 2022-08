Gefasster Ladendieb attackiert Polizei mit Faustschlägen

Ein derzeit noch unbekannter Mann wurde in der Wagramer Straße in Wien Donaustadt von einem Ladendetektiv beobachtet, wie er mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack verstaut haben soll und anschließend, ohne zu zahlen, den Kassenbereich des Bekleidungsgeschäfts passierte.

Der Tatverdächtige wurde nach dem Diebstahl vom Ladendetektiv angehalten, der auch die Polizei alarmierte. Diese nahm den Beschuldigten vorläufig fest. Der Rucksack war präpariert, so dass allfällige Diebststahl-Sicherungen der Geschäfte nicht anschlugen. Weiters wies sich der Mann mit einem offenbar gestohlenen französischen Reisepass aus. Bei der Personendurchsuchung wurde Cannabisharz vorgefunden und sichergestellt.

Im Zuge der Amtshandlung versuchte der Tatverdächtige einen Beamten mit Faustschlägen zu attackieren. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Der Mann zeigte sich schließlich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.