Frau täuschte aus Geldnot Handtaschenraub vor

Es war an einem Juni-Vormittag in Wien Floridsdorf, als eine Frau über den Notruf Alarm schlug. Ein unbekannter Mann habe ihr, nachdem sie auf einer Bank gewesen sei, die Handtasche entrissen. In der Tasche hätten sich mehrere tausend Euro befunden.

Die Polizei leitete damals eine Sofortfahndung nach dem Unbekannten ein, allerdings verlief diese erfolglos. Aus gutem Grund, wie sich herausstellen sollte. Denn der Überfall dürfte nie stattgefunden haben.

Beamte des Landeskriminalamts Wien konnten im Zuge der Ermittlungen auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter auf diversen Überwachungsanlagen feststellen, dass die 33-Jährige zum angegebenen Tatzeitpunkt keine Handtasche bei sich hatte. Bei einer erneuten Vernehmung gab die Frau zu, den Raub aus Geldnot vorgetäuscht zu haben. Sie wird wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung sowie falscher Beweisaussage angezeigt.

