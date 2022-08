Wiener Polizei fahndet nach Tankstellen-Räuber

Nach einem Tankstellen-Räuber wird aktuell in Wien gefahndet. Der Mann soll bereits drei Mal zugeschlagen haben. Am 13. Mai kurz nach Mitternacht in der Altmannsdorfer Straße, am 24. Juli und am 13. August jeweils kurz nach 21 Uhr in der Breitenfurterstraße.

Er betrat die Tankstellen und forderte Geld - dabei zückte er ein Messer.

Bei den drei Überfällen wurde niemand verletzt. Der Täter konnte unerkannt zu Fuß flüchten. Der Schaden dürfte ein paar tausend Euro betragen.

Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Er ist dünn, hatte kurz geschorenes Haar und sprach Deutsch mit Akzent. Bei allen Überfällen trug er eine FFP2-Maske und eine dunkle Kappe.

Die Polizei ersucht um Hinweise (auch anonym) unter: 01/31310-57210.

Verpassen Sie keine Meldungen wie diese: