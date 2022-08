91-Jähriger in Wien-Wieden zweimal beraubt

Innerhalb von nur drei Wochen soll ein 31-jähriger Slowake einen 91-jährigen Mann in Wien zweimal beraubt haben. Der Senior wurdeim Juli jeweils vor seinem Wohnhaus in Wien-Wieden von hinten attackiert, nachdem er Geld abgehoben hatte - was der Täter beobachtet haben dürfte. Einmal schlug der Räuber am Nachmittag zu, beim zweiten Mal gegen acht Uhr abends.

Beide Male stürzte das Opfer und verletzte sich. Der Täter floh mit ein paar Hundert Euro, der Geldbörse und dem Handy des Mannes. Eine Anrainerin hörte die Hilferufe des 91-Jährigen. Der Frau gelang es, aus ihrem Wohnungsfenster Bilder des Verdächtigen zu machen, bevor sie dem Opfer zu Hilfe eilte.

Durch die Fotos sowie Spuren an der Kleidung des Seniors gelang es der Polizei, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Am 14. August konnte der Gesuchte schließlich bei einer Schwerpunktaktion am Keplerplatz festgenommen werden. Laut Polizei leugnete er erst, gestand aber schließlich die Überfälle. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

