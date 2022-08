Räuber acht Stunden in selbstgegrabenem Tunnel eingeklemmt

Drei Komplizen des Mannes konnten sich vor dem Einsturz des Tunnels retten, wurden aber von den Carabinieri aufgehalten und einvernommen. Sie sollen bereits vorbestraft sein, berichteten italienische Medien. Einer von ihnen soll die Feuerwehr alarmiert haben, nachdem bei der Aushebung des Tunnels ein Asphaltstück eingestürzt und den Mann eingeklemmt hatte. Vermutet wird, dass die Bande das bevorstehende lange Feiertags-Wochenende über Ferragosto nutzen wollte, um in die Bankfiliale einzudringen.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Rom koordiniert. Es soll nun auch geklärt werden, ob die Bande noch anderen mögliche Komplizen hatte. Kriminelle, die über die Kanalisation in Bankfilialen und Juweliergeschäfte eindringen, um sie auszurauben, sind in Italien keine Seltenheit. So gab es vor allem in Neapel in der Vergangenheite mehrere ähnliche Fälle.