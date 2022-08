40-Jähriger bei Wohnungsbrand in Donaustadt gestorben

Gegen 4 Uhr Früh alarmierten Passanten am Montag die Feuerwehr. Sie hatten Rauch aus einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienwohnhauses in der Marbodgasse in Wien-Donaustadt bemerkt.

Die Wiener Berufsfeuerwehr löschte den Brand mit einer Löschleitung. Als die Helfer in die Wohnung eindrangen, fanden sie einen Mann, der leblos am Boden lag. Er wurde sofort in Sicherheit gebracht und der Berufsrettung übergeben. Doch die konnte nichts mehr für den 40-jährigen Bewohner tun.

Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamtes. Die anderen Bewohner des Hauses waren nicht gefährdet.

Verpassen Sie keine Nachrichten wie diese: