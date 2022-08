Mit 40 Floriani stand die Berufsfeuerwehr am Dienstag in der Jedleseer Stra√üe im Bezirk Floridsdorf im Gro√üeinsatz. Gegen 12 Uhr brach in einem Zimmer im obersten Stockwerk eines Wohnhauses ein Feier aus, das rasch auf das Dach √ľbergriff. "Die Flammen im Geb√§ude haben wir schnell gel√∂scht, der Brand am Dach gestaltet sich als schwierig. Wir m√ľssen die Dachfl√§che n√§mlich an einigen Stellen √∂ffnen, um √ľberhaupt zu den Glutnestern vorzudringen", sagt Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr.