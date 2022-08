Brand in Wien-Liesing: Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Ein Brand im Bereich der Breitenfurther Straße fordert derzeit die Einsatzkräfte: Dutzende besorgte Anrufer meldeten sich bei der Berufsfeuerwehr, da sie eine starke Rauchentwicklung beobachteten. "Es handelt sich um einen Flurbrand. Eine Wiese und Gestrüpp haben Feuer gefangen", schildert Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf.

Lagerhalle brannte

Erst am Freitag stand die Berufsfeuerwehr in Liesing im Großeinsatz: Eine Lagerhalle fing Feuer, das sich schnell ausbreitete. Rund 100 Floriani waren vor Ort und versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis Samstag an.

