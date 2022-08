Hitlergruß und Nazipöbeleien: Polizei fahndet nach zwei Männern

Der Vorfall in der U3-Station Hütteldorferstraße in Wien-Penzing liegt schon länger zurück: Zwei Männer sollen am 15. Mai, gegen 0.45 Uhr in der Früh, nationalsozialistische Parolen gerufen und fremdenfeindliche Aussagen getätigt sowie Fahrgäste angepöbelt haben. Das alles haben sie noch mit dem Hitlergruß zusätzlich untermauert. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden.