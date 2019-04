Gefählicher Genuss: Das "stille" Gift aus der Shisha-Pfeife

Grund dafür sei häufig mangelnde Belüftung in Shisha-Bars, sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler Universitätsklinikum, denn beim Verbrennen der Wasserpfeifenkohle entsteht Kohlenmonoxid (CO). Sollte das bei dem Zwischenfall am Samstag in Wien-Liesing so gewesen sein, könnte das für die Lokalbetreiber ein Nachspiel haben. Die Polizei prüft derzeit nämlich, ob es sich um ein Fahrlässigkeitsdelikt handelt.