Kohlenmonoxid-Vergiftung in Shisha-Bar: Vier junge Menschen im Spital

Zu dicke Luft herrschte am Samstagabend in einer Shisha-Bar in der Triester Straße in Wien-Liesing. Und das war gefährlich. Wie die Krone online berichtet, mussten vier junge Menschen mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Spital gebracht werden.

"Ein Bursch und eine junge Frau wurden schwerer verletzt", berichtet Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung. Die Frau sei bewusstlos geworden und zusammengebrochen. Wäre sie länger im Raum gewesen, wäre es nicht mehr so glimpflich ausgegangen.

Die Feuerwehr kontrollierte das Haus und benachbarte Gebäude auf fehlerhafte Heizungen. Sie konnte keinen Defekt feststellen. Der Brennstoff der Wasserpfeifen - glühende Kohlenstücke - dürfte das Atemgift freigesetzt haben.