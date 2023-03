Ganztags Frühstück im "Sil", auch für Hunde: "Eierspeise kann jeder"

Irgendetwas muss schief gehen, dass gehört zu einer guten Neueröffnung dazu. Für das „Sil“ in der Babenbergerstraße 5 in der Inneren Stadt war es nicht der klassische Stromausfall, sondern der Umstand, dass die Hausfront eine Woche vor der Eröffnung in ein wenig schmückendes Baugerüst gekleidet wurde.

Im hellen Inneren merken die Gäste davon aber nicht viel, den hohen Decken und großen Rundbogenfenstern sei dank. Versprochen wird auf der Website, die Frühstück- und Brunch-Szene ohne Klischees aufzufrischen. Gerichte wie Eggs Benedict und Eggs Royale klingen nach Altbekanntem, das Drumherum – oder besser das Darunter – ist aber neu.