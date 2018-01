Gerade in der winterlichen Grippezeit sorgt die Unterbringung von Patienten in Gangbetten in den Wiener Gemeindespitälern immer wieder für Kritik. Nun hat der Stadtrechnungshof die Problematik systematisch unter die Lupe genommen.

Die Prüfer fanden dabei gleich mehrere Managementfehler im Krankenanstaltenverbund (KAV). Die bisher gesetzten Maßnahmen würden noch nicht ausreichen, "um auch außerhalb einer Grippewelle" oder Ausnahmesituation "die Belegung von Gangbetten gänzlich zu verhindern", lautet ihr wenig schmeichelhaftes Urteil. So stand im Zeitraum 2006 bis 2016 keine geeignete Software zur Verfügung, um die Anzahl und Dauer von Gangbetten auszuwerten. Diese fehlende Monitoring-Möglichkeit ließ auch keine effektive Steuerung zu.

Erst für das zweite Quartal 2017 konnten den Prüfern Zahlen genannt werden. Demnach gab es allein im April 300 Gangbetten (siehe Grafik). Was auffällt: Drei Viertel davon waren im Donauspital und im Wilhelminenspital aufgestellt.

Foto: KURIER/Grafik

Zwar befasste sich die KAV-Direktion immer wieder mit der Thematik, Handlungsanweisungen erfolgten aber nur allgemein, die Verbindlichkeit der Maßnahmen war nicht nachvollziehbar.

Obwohl Gangbetten immer wieder für Diskussionen sorgen, haben sich laut Rechnungshof die zuständigen Stadträtinnen mit der Problematik bestenfalls halbherzig beschäftigt: Konkrete Vorgaben des Gesundheitsressorts zur Vermeidung von Gangbetten konnten den Prüfern von der KAV-Direktion nicht vorgelegt werden.

Gesperrte Betten

Ein besonders kurioses Detail: Betten zur Unterbringung der Patienten in Zimmern gäbe es offenbar genug, nur werden sie nicht genutzt. Denn zwischen 2006 und 2016 stieg die Anzahl der – unter anderem wegen Personalmangels – gesperrten Betten um 40,6 Prozent an.

"Jeder Wiener weiß, dass es Gangbetten gibt", sagt ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. "Nur die Gesundheitsstadträtin hat das Problem offensichtlich ausgeklammert."

Ähnlich reagiert auch Neos-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger: "Diese Prüfung offenbart ein Totalversagen des KAV-Managements im Bereich Gangbetten." – "Die Wiener zahlen überdurchschnittlich viel für ihre Gesundheitsversorgung ein und erhalten dafür lediglich unterdurchschnittliche Leistungen", kritisiert FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl.