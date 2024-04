Galerie Belvedere: Jobverlust nach Kritik an Gender-Texten

Die von Gebertova gemachte Anregung zur Gender-Sprache kommt freilich aus berufenem Munde, ist sie doch eine ausgewiesene Sprachkennerin: Deutsch beherrscht sie seit Jahren so perfekt, dass sie nebenbei als Übersetzerin (für Filmprojekte) arbeitet – und das auch noch für Englisch und Slowakisch.

Sie hat also die Sprache nach amtlichen Regeln gelernt und findet „eine Verhunzung des so schönen österreichischen Deutsch unmöglich“. Außerdem seien ihr immer wieder die Reaktionen so mancher Besucher aufgefallen, die sich über die gegenderten Texte mokiert und an den Kopf gegriffen hätten.