Fußballer im Koma: "Noch nie so eine Unmenschlichkeit erlebt"

In seiner kurzen, aber deutlichen Ansprache verurteilt Trainer Helmut Cesnek die Tat aufs Schärfste: „Ich bin seit 33 Jahren im Fußball, aber so etwas habe ich noch nie erlaubt. Vor allem nicht in dieser Rohheit und Unmenschlichkeit.“

Das Positive sei für den Trainer, dass der Spieler mittlerweile aus dem Tiefschlaf erwacht und auf dem Weg der Besserung ist.

„Er lässt euch alle schön grüßen“, erzählt Helmut Cesnek. In dem Moment heben sich die Köpfe der Spieler ein wenig. Vorsichtige Freude kommt auf.

Spiel war live zu sehen

Wie es in dem Fall weitergeht, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet aktuell Videomaterial aus. Dass es ausgerechnet von der Attacke Videos gibt, hat aber nicht damit zu tun, dass jemand zufällig gefilmt hat, sondern weil das Spiel live ins Internet gestreamt wurde.

„Das haben wir zunächst auch nicht gewusst, aber da gibt es einen Anbieter, der auch im Amateurfußball Spiele übertragt. Da war am Flutlichtmast eine Kamera montiert. Dadurch war die Aufzeichnung auch für die Polizei gesichert“, erklärt Michael Cesnek.

In den nächsten Tagen möchte der Penzinger SV das Geschehene verarbeiten. Das erste Training nach dem Vorfall soll dabei helfen. Nach seiner Ansprache lässt Trainer Helmut Cesnek seine Mannschaft ein lockeres Trainingsmatch spielen. „Habt Spaß dabei und versucht, einfach abzuschalten“, ruft er.