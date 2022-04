Tödlicher Unfall in Wiener U-Bahnstation: 51-Jähriger von Zug erfasst

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 51-Jähriger von einem heranfahrenden Zug in der U-Bahn-Station Schönbrunn erfasst.

Nach Angaben der Polizei dürfte der Mann vom Bahnsteig auf die Gleise gefallen sein, als eine U-Bahngarnitur Richtung Hütteldorf in die Station einfuhr. Trotz sofortiger Notbremsung wurde der Mann vom Zug erfasst und tödlich verletzt.

"Die genauen Unfallumstände sind nun Gegenstand von Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher in einer Aussendung am Montag. Wie die Wiener Linien auf KURIER-Anfrage bestätigt haben, dürfte sich der Mann eine Stunde lang in der Station aufgehalten haben. Dabei habe er sich auf den Bahnsteig gelegt, sei herumgetorkelt und sei schließlich auf die Gleise gefallen.

