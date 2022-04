Am späten Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Triester Straße in Wien-Favoriten, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Laut Zeugen dürfte gegen 22.15 Uhr ein 36-jähriger Lenker mit seinem Fahrzeug ungebremst auf den Pkw einer vier Jahre jüngeren Fahrerin aufgefahren sein. Durch den Zusammenstoß wurden im vorderen Fahrzeug zwei Personen leicht verletzt.