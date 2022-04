Wiener Polizisten retteten leblosem Mann das Leben

Ein 42-Jähriger brach in einem Büro in der Wiener Innenstadt leblos zusammen und sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Beamte der Bereitschaftseinheit waren mit einem mitgeführten Defibrillator nach kurzer Zeit anwesend.

Da der Mann keine Vitalwerte aufwies, haben die Polizisten sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen. Sie setzten den Defibrillator an, dieser löste auch erfolgreich aus und führten die Herzdruckmassage bis zum Eintreffen der Rettung fort.

Im Anschluss wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Der Vorfall ist am 25. Februar passiert, erst am Montag wurde es öffentlich bekannt. "Dank dem raschen Handeln der Polizisten und der funktionierenden Rettungskette hat der 42-Jährige den Vorfall überlebt", heißt es in einer Aussendung.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: