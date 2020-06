Fünf Tonnen Kupferkabel in Wien gestohlen

Insgesamt fünf Tonnen Kuperkabel sollen zwei Männer in den vergangenen Wochen in Wien gestohlen haben. Die beiden Verdächtigen, 33 und 57 Jahre, wurden nun festgenommen, sie sitzen in U-Haft. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Feiertag bekannt.

Ausgeforscht wurden die mutmaßlichen Täter von Beamten des Landeskriminalamtes Wien. Den Serben wird vorgeworfen, im Februar und März im 20. Bezirk Kabel und Kabelrollen von Baustellen gestohlen zu haben.