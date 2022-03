Fünf Personen wegen Ladendiebstählen in Wien festgenommen

In gleich zwei Fällen hat die Polizei am Donnerstag insgesamt fünf Personen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls in den Wiener Bezirken Floridsdorf und Donaustadt festgenommen.

Zuerst rief ein Ladendetektiv die Polizei zur Gewerbeparkstraße im 22. Bezirk, da gegen 10 Uhr Waren in einem Geschäft gestohlen wurden. Der Mann gab an, vier Personen wiedererkannt zu haben, nachdem sie bereits vor zwei Wochen ebenfalls gestohlen haben dürften.

Vor dem Geschäft konnte die Polizei drei Ungarn im Alter von 40, 50 und 62 Jahren sowie einen 54-jährigen Slowaken anhalten und festnehmen. Bei der Durchsuchung wurden gestohlene Gegenstände im Wert von circa 450 Euro sichergestellt.

Gegenstände aus Taschen gestohlen

Des Weiteren verständigte um 17 Uhr ein Mitarbeiter eines Geschäfts in Floridsdorf die Polizei, da eine Frau in fremde Taschen gegriffen und Gegenstände gestohlen haben soll.

Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten sie die 27-jährige Bulgarin anhalten und festnehmen. Bei ihr wurden mehrere, vermutlich gestohlene Gegenstände vorgefunden.

