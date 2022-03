Spontane Kundgebung sorgt für Verkehrsbehinderungen am Ring

Der Protest wurde von der Gruppe "Jeder Tag ist 8. März" organisiert. Laut ihrem Twitter-Account handelt es sich um einen "Zusammenschluss feministischer Gruppen" anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März.

Am Karl-Lueger-Denkmal haben die Demonstrantinnen und Demonstranten ein Gerüst aufgebaut. Sie fordern mit dem Protest "mehr Repräsentation und Platz für Frauen, Lesben, Inter, Non binary, Transgender, Agender Personen" (kurz: FLINTA) im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft.