Fühlte sich von Lärm gestört: Mann drohte Bauarbeiter mit Messer

Weil der 52-Jährige sich dermaßen über den Baulärm aufregte, trat er Montag gegen 13.30 Uhr gegen die Eingangstür einer Wohnung, die in Wien-Floridsdorf gerade saniert wird.

Als ein Bauarbeiter öffnete, soll der Tatverdächtige brüllend mit einem Küchenmesser vor der Tür gestanden sein. Der Bauarbeiter schloss die Tür rasch wieder, was den Tatverdächtigen aber nicht davon abhielt, mehrmals gegen die geschlossene Türe zu stechen.

Bei der Türe entstand Sachschaden . "Der 52-Jährige wurde durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf vorläufig festgenommen . Die Tatwaffe konnte in der Wohnung des Festgenommenen vorgefunden und sichergestellt werden", gab die Polizei in einer Aussendung bekannt.

Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,74 Promille. Er gab in einer polizeilichen Einvernahme an, dass er sich von den Bauarbeitern provoziert gefühlt habe, beleidigt worden sei und in weiterer Folge die Kontrolle über sich verloren habe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Weitere Erhebungen laufen.