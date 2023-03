Frühstücksservice im Bezirksgericht Meidling: Perspektiven für Jugendliche

Alle Brötchen haben die Jugendlichen selbst zubereitet. Sie müssen eine Inventarliste führen und lernen auf den unterschiedlichen Stationen Verantwortung zu übernehmen: Schneidestation, Belegstation oder Wasch-Station. Eines der Mädchen möchte Köchin werden, eine andere möchte mal im Service arbeiten. Matthias ist schon länger dabei: Er möchte am liebsten einmal Computerspiele programmieren. Das Verkaufen macht ihm aber auch Spaß, sagt er.

Andere Geschichten, andere Herausforderungen

Ein anderes Mädchen erzählt, dass sie vor wenigen Jahren aus dem Iran gekommen ist und deswegen hier sei. Aber sie lerne jeden Tag Deutsch und will perfekt werden. Sie habe außerdem schon eine Lehrstelle als Drogisitn in einem großen Unternehmen in Aussicht. Jeder hier hat eine Geschichte und andere Herausforderungen zu bewältigen: ein Mädchen wäre fast an einer Erkrankung gestorben, andere haben früh ein Elternteil verloren. Andere sind in einem späten Alter nach Wien gekommen: Demyana etwa sagt, sie hatte in Niederösterreich keine Möglichkeit einen Deutschkurs zu machen, erst in Wien konnte sie Deutsch richtig lernen.

Während der Teilnahme der Jugendlichen im Programm Ausbildungsfit bekommen die Jugendlichen übriges die Deckung des Lebensunterhaltes (DLU). Das sind 15 Euro pro Tag.