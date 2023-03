Jugendliche in Krisen: Wie das Schlafhormon Melatonin helfen könnte

Forschende des schwedischen Karolinska-Instituts haben sich angesehen, ob sich die Einnahme von Melatonin (besser bekannt als "Schlafhormon") positiv – also hemmend – auf selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen auswirken kann.

"Angesichts des nachgewiesenen Zusammenhangs zwischen Schlafproblemen, Depressionen und Selbstverletzung wollten wir untersuchen, ob eine medikamentöse Schlafbehandlung mit einer geringeren Rate an vorsätzlicher Selbstverletzung bei jungen Menschen einhergeht", wird Sarah Bergen, Epidemiologin am Karolinska-Institut und Studienleiterin, in einer Aussendung zu Studien zitiert.