Frühlingsbeginn in Wien: 1.100 Wiener Trinkbrunnen gehen in Betrieb

Schon lange war Spazierengehen nicht mehr so en vogue wie jetzt. Wenn einem dabei der Durst überkommt, können die mehr als 1.100 Wiener Trinkbrunnen Abhilfe schaffen, die nun nach und nach in Betrieb genommen werden.

Den Anfang macht aber ein Denkmalbrunnen, nämlich der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz. Er ist heute, passend zum Weltwassertag, wieder in Betrieb gegangen. Insgesamt wird er mit 520.000 Litern Hochquellwasser befüllt, damit der Springbrunnen ordentlich sprudelt. In der Nacht ist er mit LED-Technik in Regenbogenfarben erleuchtet.