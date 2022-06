Früher Stau-Auftakt auf der Südosttangente

Freitag und Regen - eine ungünstige Kombination für diejenigen, die in Wien am Vormittag mit dem Auto unterwegs sind.

Verzögerungen gab es im Frühverkehr an einigen Stellen in der Stadt, besonders auf der Südosttangente (A23) stand der Verkehr in Fahrtrichtung Norden zwischen Knoten Prater und Inzersdorf nach einem Auffahrunfall still. Laut ÖAMTC begann sich der Stau gegen 11 Uhr langsam wieder aufzulösen.

Mit den Öffis ins Stadion

Besser dürfte die Situation auf den Straßen im Tagesverlauf aber nicht mehr werden, steht doch am Abend auch das Fußball-Länderspiel der Männer gegen Frankreich auf dem Programm. Erwartet wird, dass viele Fans aus den Bundesländern mit Autos ins Ernst-Happel-Stadion anreisen, obwohl das Stadion über eine eigene U-Bahn-Station verfügt und die Wiener Linien die U2 an Matchtagen immer verstärkt führen.

Dazu kommt der übliche Wochenende-Reiseverkehr, der in Richtung Nachmittag immer stärker werden wird. Oder wie es beim ÖAMTC heißt: "Wenn es jetzt schon so ist, dann weiß man, es wird am Nachmittag nicht besser."