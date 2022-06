15 Kilometer Stau: Wiener Nordeinfahrt vom Lkw-Verkehr lahmgelegt

Seit Dienstagfr├╝h ist die Wiener Nordeinfahrt mit den Abschnitten S1(Au├čenring-Schnellstra├če), S2 (Nordrand-Schnellstra├če) und A23 (S├╝dosttangente) durch laut ├ľAMTC ÔÇ×extremen StauÔÇť belastet gewesen, am Nachmittag besserte sich die Lage nur langsam. Verursacher sei in erster Linie der nach dem verl├Ąngerten Pfingstwochenende wieder angelaufene Lkw-Verkehr, sagte ein Sprecher der APA. Lenker mussten auf der Strecke mindestens eine Stunde Verz├Âgerung in Kauf nehmen.

Auch Ausweichrouten verstopft

Die Staus gingen bis ├╝ber die Stadtgrenze hinaus und erreichten bis zu 15 Kilometer. Teilweise stauten sich Schwerfahrzeuge auf beiden bestehenden Spuren. Viele Verkehrsteilnehmer wichen ├╝ber die Wagramer Stra├če aus, dadurch kam es auch dort zu Behinderungen.

Neben den Nachwirkungen des Lkw-Fahrverbots ├╝ber das lange Wochenende trug laut ├ľAMTC abermals die neue Verkehrsf├╝hrung auf der A23 in Fahrtrichtung S├╝den zum Staugeschehen bei. Ab dem Knoten Prater ist die linke Spur vorerst baulich abgetrennt und Lenker m├╝ssen sich einreihen. Das hatte schon vergangene Woche f├╝r ausgedehnte Staus gesorgt. Hauptausl├Âser am heutigen Dienstag sei aber das ├╝beraus starke Lkw-Aufkommen, hie├č es vom Club.