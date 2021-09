Früher für die Pferde, heute für die Menschen

Wo heute die Museen stehen, im 7. Bezirk, befand sich früher die kaiserliche Geflügelfarm. Doch Kaiser Karl VI. beauftragte den Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach auf dem Areal Stallungen für die kaiserlichen Pferde zu bauen. Der Platz in der Stadt wurde einfach zu klein. Und bis heute ist die 300 Meter lange barocke Hauptfassade von Erlach erhalten geblieben.

Sie wurde 1725 von seinem Sohn Joseph Emanuel Fischer von Erlach fertiggestellt. Gemeinsam mit der Hofburg, der neuen Burg und dem Kunst- und Naturhistorischen Museum sollte das Areal ursprünglich den Abschluss des geplanten „Kaiserforums“ bilden.

Zwischen 1850 und 1854 kam im MQ Haupthof die Winterreithalle im klassizistischen Stil dazu. Platz gab in den Ställen für mehr als 600 Pferde. Wer genau hinsieht, findet auch heute noch Pferdeköpfe an den Durchgängen, die an die Hofstallungen erinnern.

Außerdem gab es Reithallen, Kutschendepots und Wohnflächen für die dort arbeitenden Menschen. Was nur wenige wissen: Um die 30 Privatwohnungen gibt es auch heute noch. Frei werden sie aber äußerst selten.