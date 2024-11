Frühchen-Simulator: Wiener Erfindung Paul rettet weltweit Leben

Üben mit dem Team

Mit echten Frühchen kann man klarerweise nicht üben, darum ist Paul so wichtig. „Das nimmt im Alltag die Angst“, erklärt Jens-Christian Schwindt, Mastermind hinter „Sim Characters“, die den Simulator in Zusammenarbeit mit der MedUni entwickelt haben. Gefertigt werden alle Bestandteile und die Technik in Wien.

Die Schulungen finden nicht nur, aber auch in interdisziplinären Teams statt. Sonst arbeiten Ärztinnen und Ärzte oft erst nach dem Studium mit dem Pflegepersonal zusammen. Wird an Paul geübt, wird ein Fokus auf die wichtige Zusammenarbeit gelegt. Vor Nachtdiensten gäbe es außerdem verpflichtende Trainings, so Schwindt.