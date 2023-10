Leben auf dem Wiener Friedhof: Über 600 Tierarten heimisch

Dokumentiert wurden all die Tiere über das Projekt "Biodiversität am Friedhof". In Zusammenarbeit mit der Universität Wien haben die Wiener Friedhöfe die Besucherinnen und Besucher dazu aufgerufen, ihre Beobachtungen zu dokumentieren. Die Sichtungen von Tieren und Pflanzen konnten somit aufgezeichnet werden.

➤ Mehr lesen: Das Enfant terrible des Zentralfriedhofs