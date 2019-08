Freizeit-Tipps: Langes Wochenende ohne Langeweile

Arena Sommerkino: Zwischen Graffiti und Backstein startet dieser Tage das Sommerkino in der Arena. Am Freitag steht „Raving Iran“ auf dem Programm, am Samstag „Heavy Trip“.

Info: 3., Baumgasse 80. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21 Uhr. Eintritt: 6 Euro. Das ganze Programm: www.arena.wien

Skate-Contest: Für Sportliche oder Sportbegeisterte findet am Samstag ab 14 Uhr im Rahmen der „Skate off the Art“-Veranstaltungsreihe im Wien Museum ein Skateboard-Contest statt. Im extra kreierten Skaterpark kann man sich – ob Profi oder Anfänger – mit anderen messen. Das Preisgeld beträgt 1.200 Euro, Anmeldungen sind vor Ort bis 15 Uhr möglich.

Info: 4., Karlsplatz 8. Samstag, 14 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos unter: www.blue-tomato.com

50 Jahre Woodstock: Vom Ausschlafen haben die Hippies beim Woodstock-Festival sicher auch nicht viel gehalten. Heuer jährt sich das Konzert zum 50. Mal. Im Volkspark Laaerberg findet deswegen von Donnerstag bis Samstag eine Veranstaltungsreihe statt. Am Freitag treten etwa „Children of the Revolution“ auf, am Samstag singt Daniela Flickentanz.

Info: 10., Zugang zum Park: Alaudagasse 42. 15. bis 17. August, jeweils ab 17 Uhr. Das Programm unter: www.dream-music.at