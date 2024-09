Frei.Spiel kommt zur Caritas: Gemeinsam gegen Bildungsarmut

Die Saat zum Freiwilligenprojekt Frei.Spiel wurde bei seiner Gründerin Dorith Salvarini-Drill schon vor vielen Jahren gesät. Denn als ihr Sohn in die Schule kam, saß er in einer Klasse mit vielen Kindern, deren Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchtet waren.

So werde den Kindern nicht nur beim Lernen geholfen, sagt Salvarini-Drill, sondern auch ihr Selbstvertrauen gestärkt und die Pädagoginnen und Pädagogen entlastet. Mit zwei Ehrenamtlichen fing alles an - heute sind es 300, die in 120 Einrichtungen aktiv sind. Weitere 100 interessierte Kindergärten, Horte und Schulen stehen auf der Warteliste.

Denn Bildung und Armut werden in Österreich immer noch vererbt, die Startchancen für Kinder sind sehr ungleich. Dieser Gedanke quälte sie lange und so gründete sie vor zehn Jahren den Verein Frei.Spiel. Das Konzept: Ehrenamtliche besuchen regelmäßig Bildungseinrichtungen und unterstützen dort gezielt benachteiligte Kinder.

Die Caritas übernimmt

Nun geht Salvarini-Drill in Pension und die Caritas übernimmt das Projekt. Es ergänzt das bestehende Bildungsportfolio der Organisation, die bereits 69 Lerncafés in ganz Österreich anbietet, in denen derzeit rund 2.100 Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien von rund 1.000 Ehrenamtlichen unterstützt werden.

"Für Kinder aus armutsbetroffenen Familien sind die Hürden auf dem Bildungsweg größer und sie sind auch stärker gefährdet, als Erwachsene selbst von Armut betroffen zu sein", sagte Caritasdirektor Klaus Schwertner beim Medientermin in der Volksschule Johnstraße im 15. Bezirk.

Umso wichtiger sei zivilgesellschaftliches Engagement - wie das von Frei.Spielerin Anne Lopez, einer ehemaligen Musiklehrerin, die in ihrer Pension ganz in ihrer Arbeit mit den Kindern aufgeht. "Was Lehrerinnen und Lehrer leisten ist unglaublich, aber sie tragen eine zu große Last auf ihren Schultern", beschreibt sie ihren Eindruck. Sie hat das Gefühl, in ihrer ehrenamtlichen Arbeit mehr zu bekommen, als sie gibt.