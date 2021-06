Freie Plätze bei Sommercamps für Wiener Kinder

Von Zeitgeist bis Sport Die Kinderfreunde bieten bei ihrer Sommerakademie im ganzen Sommer einwöchige Kurse für Kinder von 6 bis 14 Jahren an.

Das Programm reicht von modern („Selfies sind out“) bis sportlich („Fußballcamp“). Kosten: 227 Euro pro Woche. Infos unter: kinderfreunde.at

Lernförderung Bei den Summer City Camps, dem kostenlosen Angebot der Stadt Wien, sind nur noch Plätze für Jugendliche frei. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung von Deutsch, Mathematik und Englisch.

Die zweiwöchigen Lernkurse finden vormittags statt und richten sich an Jugendliche in der Mittelschule, AHS-Unterstufe und in polytechnischen Schulen. Schwimmkurse können am Nachmittag dazugebucht werden. Infos unter: ferieninwien.at