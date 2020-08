Beschäftigung: 5 Ferien-Apps, die Kinder schlauer machen

Meist wollen Eltern die Handyzeit ihrer Kinder lieber beschränken. Außer die Programme sind so sinnvoll wie diese:

KHM Stories: Kindertauglich führt diese App die jungen Besucher durch das Kunsthistorische Museum. Selten erlebt man Kinder so interessiert an alten Meistern, wenn sie etwa nachsehen, wie Kinderspiele im Mittelalter dargestellt wurden.

Fahrrad-Champion: Als Fußgänger oder Radfahrer sollen Kinder auch auf den Verkehr achten. Bei dieser App des ÖAMTC üben sie, Verkehrssituationen einzuschätzen, und entwickeln sich vom Dreirad-Level neun Stufen hinauf bis zum Profi.

Sky View: Mit dieser App (und vielen ähnlichen) ist der Große Bär für kleine Kinder mehr als nur ein Plüschtier. Man hält das Handy Richtung Sternenhimmel und erkennt besser, was sich dort abbildet. Die Himmelszeichen bekommen erstmals eine Bedeutung. Übrigens ein Muss bei Übernachtungen im Zelt.

Pl@ntNet: Was sind das für schöne gelben Blumen? Hängen die roten Beeren auf einer giftigen Pflanze? Bei dieser App lädt man Fotos hoch und bekommt die Antwort, welche Pflanze man gerade sieht und einen Link zu Wikipedia.

Geocaching: Wie macht man eine Wanderung für Kinder attraktiver? Einerseits mit Pokemon Go (selten marschieren sie so motiviert durch die Gegend wie damit). Andererseits mit Geocaching-Apps. Die funktionieren so: Man sucht anhand der Standort-Angaben des Handys seinen Weg zum Fundort einer extra versteckten Schatzkiste. Wandern einmal mit umgekehrten Vorzeichen: Die Kinder suchen den Weg – und die Eltern fragen, wie es weitergeht.