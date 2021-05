Corona-Tests vor dem Urlaub: Welche Regeln für Kinder gelten

Wieder mit den Kindern ans Meer oder an einen See reisen zu können, macht Freude. Den Überblick über die unterschiedlichen Regeln zu behalten, ist dagegen schwer. Der KURIER hat einen Überblick über die Test-Vorschriften in den beliebtesten Urlaubsländern.

Österreich: Unter Zehnjährige sind von der Testpflicht ausgenommen, darüber gelten die Regeln der Erwachsenen: In Hotels, Thermen oder Zoos kommen sie nur mit negativem Corona-Test. Innerhalb Österreichs gelten auch die Schultests („Ninja-Album“).

Italien: Nach derzeitigem Stand ist Italien am strengsten, was Reisen mit Kindern betrifft: Schon ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr ist ein negativer Test nötig. Akzeptiert werden behördliche Antigen- oder PCR-Tests, nicht aber die „Ninja“-Sticker.

Kroatien: Es gilt Testpflicht für Kinder ab sieben Jahren, (sowohl Antigen- als auch PCR-Tests sind 48 Stunden gültig). Aufgepasst aber bei der Heimreise: Österreich listet Kroatien als Hochinzidenzstaat - das bedeutet Quarantäne.

Griechenland: Bei der Einreise gilt Testpflicht ab sechs Jahren. Wer fliegt, muss die negativen Tests bereits beim Boarding in Österreich zeigen: Andernfalls verweigern die Fluggesellschaften die Mitreise, da der Testnachweis in dem Fall als Dokument wie z. B. ein Reisepass gilt.

Deutschland: Österreich wird als Risikogebiet ausgewiesen, das hieße grundsätzlich Quarantäne für zehn Tage. Aber: Ein negativer Test (oder Impf- bzw. Genesenennachweis) bei der Einreise setzt dies außer Kraft. Testpflicht besteht ab einem Alter von zehn Jahren.

Spanien: Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Test, darüber gilt Testpflicht. Achtung: Spanien akzeptiert keine Antigen-Schnelltests, sondern nur PCR-Tests oder die in Österreich wenig verbreiteten TMA-Tests (ähnlich dem PCR-Test, aber schnellere Auswertung).