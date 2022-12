Frauennotruf Wien ist an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar

Opferschutz macht auch zu Weihnachten keinen Urlaub. „Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs sind auch zu Weihnachten - und an allen Feiertagen - rund um die Uhr für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, da“, sagte die Wiener Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). „Harmonische und besinnliche Weihnachtsfeiertage wünschen sich wohl alle. Oft sieht die Wirklichkeit leider anders aus.“ Es sei wichtig, dass Frauen, die Hilfe brauchen, diese möglichst schnell bekommen.

Weil auch in der nächsten Zeit viele Feiern anstehen, wurde am Freitag vonseiten der Stadt Wien auf die Gefahr von K.o.-Tropfen aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Nichts ist O.K. bei K.o.-Tropfen!“ läuft die groß angelegte Bewusstseinskampagne und ruft zu Aufmerksamkeit und Zivilcourage auf. Die Aktion des 24-Stunden Frauennotrufs Wien (MA 57) klärt darüber auf, was K.o.-Mittel sind, wie man sich davor schützen kann und was man tun kann, wenn man vermutet, Opfer geworden zu sein.

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter 01/71719 rund um die Uhr erreichbar, E-Mail-Beratung gibt es unter frauennotruf@wien.at. Weitere Informationen unter www.frauennotruf.wien.at